Sede da CBFJoilson Marconne / CBF

Publicado 27/05/2024 08:30

Rio - A CBF não irá aderir a proposta de cancelar os rebaixamentos na Série A de 2024. A ideia seria por conta das enchentes no Rio Grande do Sul e foi levantada pelo treinador Renato Gaúcho, do Grêmio. O presidente Ednaldo Rodrigues afirmou que haveria impedimentos jurídicos para a decisão.

"Não é possível. O rebaixamento está atrelado às normas da Fifa, da Conmebol e ao regulamento da CBF e às leis do Brasil. A competição poderia ser questionada judicialmente", afirmou em participação no "Futebol Solidário".



A ideia de não ter clubes rebaixados neste ano seria porque no entendimento de alguns dirigentes a isonomia do Brasileiro de 2024 já está prejudicada, por conta da paralisação da competição e principalmente pelos clubes gaúchos não terem as mesmas condições das outras equipes.

Além da questão jurídica, Ednaldo Rodrigues afirmou que a possibilidade de não haver rebaixamento seria um problema por conta do número de clubes da edição de 2025.



"Respeitamos todos os posicionamentos dos clubes. Mas 46 datas não dá. Trinta e oito já nos causa dificuldades. Não vamos acatar", declarou.