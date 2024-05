Pep Guardiola - AFP

Publicado 27/05/2024 08:00 | Atualizado 27/05/2024 08:02

Rio - Jürgen Klopp, de 56 anos, deixou o Liverpool nesta temporada e na próxima deverá ser a vez de Pep Guardiola, de 53 anos. De acordo com informações do jornalista Jack Gaughan do "Daily Mail", o espanhol teria decidido não renovar sem contrato com o Manchester City e deve deixar o clube em julho de 2025, um dia após o fim do seu vínculo.

O contrato do espanhol se encerra na próxima temporada. O City deseja sua continuidade e crê que poderá convencê-lo a permanecer. Guardiola trabalho no clube inglês desde 2016. Caso continue na função até fevereiro, ele irá completar nove anos como treinador do atual tetracampeão inglês.

O Manchester City já é o clube que Guardiola conquistou mais títulos e trabalho mais tempo. No total, são 17 conquistas. Ele levantou um Mundial de Clubes, uma Liga dos Campeões, uma Supercopa da Uefa, seis Campeonatos Ingleses, duas Copas da Inglaterra, quatro Copas da Liga da Inglaterra e duas Supercopas da Inglaterra.



O espanhol ainda não teria um novo clube em mente, mas admite a possibilidade de deixar o City e assumir outro trabalho automaticamente. O City já estaria avaliando possíveis substitutos como: Míchel, do Girona, , Julian Nagelsmann, da seleção da Alemanha e Xabi Alonso, do Bayer Leverkusen.