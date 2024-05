Alessandro Barcellos é o presidente do Internacional - Divulgação

Publicado 27/05/2024 20:58

Rio - O presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, deixou a reunião do Conselho Técnico Extraordinário na sede da CBF , nesta segunda-feira, 27, com uma sacola de bolas para o time treinar. Em razão das enchentes no Rio Grande do Sul, o Colorado perdeu equipamentos para os treinamentos e até uniformes de jogo.

"A gente está com dificuldade para conseguir com fornecedor. Estava demorando muito. Me falaram que tinha umas bolas aqui e perguntaram se queria levar. As que encomendamos iam demorar e então levamos algumas bolas", disse Alessandro Barcellos.

Na reunião do Conselho Técnico Extraordinário, nesta segunda-feira, 27, ficou definido que a CBF usará datas Fifa e inversões de mando para remarcar os jogos que foram adiados devido à tragédia no Rio de Grande do Sul.

Situação no Rio Grande do Sul



De acordo com o último balanço da Defesa Civil, 169 pessoas já morreram no Rio Grande do Sul em decorrência das fortes chuvas que alagaram o estado. Além disso, 806 ficaram feridas e 53 estão desaparecidas.