Reunião na sede da CBF - Rafael Ribeiro/CBF

Reunião na sede da CBFRafael Ribeiro/CBF

Publicado 27/05/2024 16:28 | Atualizado 27/05/2024 17:03

Rio - A CBF usará datas Fifa e inversões de mando de campo para remarcar as partidas que foram adiadas por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. A entidade tomou a decisão junto com os clubes nesta segunda-feira, 27, na reunião do Conselho Técnico Extraordinário.

"Vamos usar algumas datas Fifa. Foi discutida uma flexibilização, possivelmente até inversão de mando quando necessária. Vamos analisar caso a caso", contou o presidente do São Paulo, Júlio Casares, após a reunião na sede da entidade.

A CBF também decidiu que o Brasileirão 2024 terminará em 8 de dezembro, como previsto. Já a ideia de não ter rebaixamento nesta edição do Campeonato Brasileiro foi descartada.

"Nem os clubes do Rio Grande do Sul colocaram essa possibilidade (de não ter rebaixamento)", destacou Júlio Casares.

Desde o início do mês, as partidas dos três times do Rio Grande do Sul (Grêmio, Internacional, e Juventude) foram adiadas em decorrências das fortes chuvas que alagaram o estado. Posteriormente, no dia 15, a CBF suspendeu o Brasileirão a sétima e a oitava rodada a pedido de 16 clubes

O campeonato será retomado neste sábado (1º), a partir da sétima rodada