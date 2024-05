Presidente do Grêmio, Alberto Guerra - Lucas Uebel / Grêmio

Publicado 27/05/2024 20:30 | Atualizado 27/05/2024 20:32

"Tem uma proposta para isso. A gente está analisando", contou o dirigente.

Na reunião do Conselho Técnico Extraordinário, nesta segunda-feira, 27, ficou definido que a CBF usará datas Fifa e inversões de mando para remarcar os jogos que foram adiados devido à tragédia no Rio de Grande do Sul.

O Gre-Nal em questão é válido pela 11º rodada do Brasileirão. Como o campeonato será retomado neste sábado (1º), a partir da sétima rodada, a tendência é que Grêmio e Internacional se enfrentem no dia 22 ou 23 de junho.

Situação no Rio Grande do Sul

De acordo com o último balanço da Defesa Civil, 169 pessoas já morreram no Rio Grande do Sul em decorrência das fortes chuvas que alagaram o estado. Além disso, 806 ficaram feridas e 53 estão desaparecidas.