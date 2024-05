Darlan e sua mãe, Dona Cida, posam para foto com a camisa do Flamengo - Divulgação / Time Flamengo

Publicado 27/05/2024 18:45

Rio - No Rio de Janeiro para a disputa da Liga das Nações de Vôlei, Darlan, destaque da seleção brasileira masculina, recebeu uma camisa do Flamengo , seu clube de coração. Ele atuou pela categoria de base rubro-negra antes de jogar profissionalmente pelo Sesi-Bauru.

Ao lado de Dona Cida, sua mãe, Darlan posou para foto com o presente. Nas redes sociais, o Time Flamengo registrou o momento e valorizou o atleta.

O filhão da Dona Cida trajado Cria da nossa base e craque da seleção masculina de vôlei, Darlan e sua mãe, Dona Cida, receberam o Manto Sagrado durante a Liga das Nações que rolou no Rio de Janeiro, na última semana! pic.twitter.com/66zw4tOa6U

No total, o oposto anotou 67 pontos na primeira semana da Liga das Nações e foi o principal jogador do Brasil. Em quatro jogos, a Seleção venceu Argentina e Sérvia e perdeu para Cuba e Itália.

Antes de disputar os Jogos Olímpicos de Paris, a seleção brasileira masculina voltará a entrar em quadra no início de junho, diante da Alemanha, em Fukuoka, no Japão. O Brasil ocupa a oitava posição na tabela, com seis pontos.