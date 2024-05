Arena do Grêmio foi afetada com as enchentes no Rio Grande do Sul - Carlos Fabal / AFP

Publicado 27/05/2024 17:15

Porto Alegre - Após semanas de alagamento, as águas no gramado da Arena do Grêmio, em decorrência das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul , baixaram. Por imagens, é possível ver o estado do campo, além de partes do banco de reservas do clube gaúcho no meio do relvado.

Os custos para recuperação das estruturas serão da empresa que administra o estádio. O Grêmio não descarta a possibilidade de não atuar mais na Arena em 2024. De acordo com o presidente do clube, Alberto Guerra, o Tricolor Gaúcho deve demorar, no mínimo, 90 dias para recuperar sua casa por completo.

"Nós ainda não conseguimos entrar no estádio. Apesar de o gramado ter sido filmado, o túnel ainda está muito alagado. Não temos ainda a extensão desse problema. Conversando com especialistas, a gente faz uma previsão otimista (de 90 dias)", projetou Alberto Guerra.



Enquanto não tem a Arena à disposição, o Grêmio irá mandar seus próximos três jogos no Couto Pereira, estádio do Coritiba. O primeiro compromisso é contra The Strongest, nesta quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), pela Libertadores. Os outros dois serão para enfrentar o Bragantino, pelo Brasileirão, e contra o Estudiantes, também pelo torneio continental.