Éder Militão e sua ex-mulher, Karoline Lima - Foto: Reprodução

Publicado 27/05/2024 15:48

gastos do jogador com a filha Cecília, que estão na casa dos R$ 25 mil e envolvem aulas de natação, medicamentos, plano de saúde, salários de empregadas domésticas que cuidam da menina e uma contribuição de R$ 10 mil para o aluguel do apartamento onde as duas moram. fotogaleria Rio - Éder Militão voltou a ser notícia por conta de mais um desentendimento com sua ex-mulher, a influencer Karoline Lima. Os dois divergem em relação aose envolvem aulas de natação, medicamentos, plano de saúde, salários de empregadas domésticas que cuidam da menina e uma contribuição de R$ 10 mil para o aluguel do apartamento onde as duas moram.

Quanto Militão ganha no Real Madrid?

O valor citado é irrisório perto do salário que o defensor recebe no Real Madrid. Atualmente, os vencimentos do brasileiro estão na casa dos R$ 6,5 milhões mensais, ou R$ 78 milhões anuais. Ele tem contrato com o time espanhol até junho de 2028.

Entenda a treta

demitiu a empregada doméstica que ajuda a cuidar da casa e da filha após ela passar uma temporada na casa do zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, seu atual namorado. Na última sexta-feira (24), Karoline Lima revelou que o jogador do Real Madridapós ela passar uma temporada na casa do zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, seu atual namorado.

A influenciadora afirmou ainda que o acordo feito com Militão previa que ele pagasse todas as despesas da filha diretamente aos prestadores de serviço. Segundo Karoline, o contador do ex ligou para sua funcionária dizendo que ela estava dispensada somente pelo fato de ela não estar em São Paulo, já que, a partir do momento que ela saiu da cidade, acabam todas as responsabilidades dele com Cecília.

Além disso, Karoline afirma que Militão também parou de pagar R$ 800 mensais para a professora de natação da filha.