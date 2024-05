Ronaldo Fenômeno - Reprodução / Instagram

Ronaldo FenômenoReprodução / Instagram

Publicado 27/05/2024 14:20

Rio - Acionista do Real Valladolid, o pentacampeão Ronaldo Fenômeno comemorou o acesso do clube espanhol para a elite do futebol do seu país. O brasileiro exaltou a participação dos envolvidos na campanha da equipe comandada por Paulo Pezzolano, ex-treinador do Cruzeiro.

"Estou muito orgulhoso de ver como o trabalho do ano inteiro foi recompensado ontem. Essa subida é de todos, torcedores, staff, corpo técnico, jogadores. Vocês todos conseguiram devolver a Pucela ao seu lugar de direito. Agora é hora de comemorar e aproveitar. Estamos de volta!", publicou o craque nas redes sociais.

Com 72 % das ações do clube espanhol, Ronaldo administra o futebol do Valladolid desde 2018. Ele já obteve dois acessos, mas já acabou rebaixado em duas oportunidades para a Segundona da La Liga.

Recentemente, Ronaldo vendeu a SAF do Cruzeiro e deixou em aberto uma possível venda do clube espanhol. Na atual temporada, o Fenômeno foi alvo de protestos, com torcedores cobrando mais transparência e investimento no Valladolid.