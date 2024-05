Mike Tyson, ex-campeão mundial de boxe - AFP

Publicado 27/05/2024 13:31

Estados Unidos - O lutador Mike Tyson passou mal durante um voo de Miami para Los Angeles, no último domingo (26). A lenda do boxe sofreu com um surto de úlcera e fez com que a tripulação solicitasse a presença de uma equipe médica na pista para atendê-lo assim que o avião pousasse.

De acordo com representantes do lutador, tudo não passou de um susto. Ele ainda viajou por 30 minutos após sentir o mal-estar.

"Felizmente, Tyson está muito bem. Ele ficou com náuseas e tonturas devido a um surto de úlcera 30 minutos antes do pouso. Ele agradece à equipe médica que esteve lá para ajudá-lo", declarou um dos representantes do atleta ao "New York Post".



Os fãs de Mike Tyson vivem a expectativa pelo retorno do boxeador ao ringue, que acontecerá no dia 20 de julho, em Dallas, contra Jake Paul. O pugilista, que completará 58 anos em breve, aceitou o desafio de enfrentar o youtuber, de 27, conhecido como "garoto problema".

O lendário boxeador não sobe ao ringue há quatro anos, desde que enfrentou Roy Jones Jr em um combate de exibição. Profissionalmente, sua última luta foi há 20 anos.