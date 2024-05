Michael Schumacher: alemão é heptacampeão mundial de Fórmula 1 - Reprodução

Michael Schumacher: alemão é heptacampeão mundial de Fórmula 1Reprodução

Publicado 27/05/2024 12:43

Rio - Mais de 10 anos após o gravíssimo acidente que sofreu em uma estação de esqui, o heptacampeão de Fórmula 1 Michael Schumacher ainda sofre com as consequências do ocorrido. De acordo com o jornal inglês "The Sun", o valor gasto pela família com o tratamento do alemão é de 134 mil euros (cerca de R$ 750 mil) por semana.

Segundo o veículo, o tratamento é pago por Corinna Bertsch, esposa do ex-piloto, que usa bens e receitas da família para quitar os débitos. Ao todo, são investidos mais de 7 milhões de euros (R$ 39 milhões) por para manter Schumacher vivo.

O alto valor do tratamento obrigou a família de Schumacher a vender mansões, um jatinho privativo e diversos relógios que pertenciam ao heptacampeão. Até hoje, o investimento total foi de 65 milhões de euros (R$ 365 milhões).

O acidente de Schumacher aconteceu em dezembro de 2013, na estação de esqui de Méribel, nos alpes franceses. Desde o ocorrido, a família do alemão mantém mistério sobre seu estado de saúde e divulga poucas informações.