John Textor - Leonardo Bessa / Agência O Dia

John Textor Leonardo Bessa / Agência O Dia

Publicado 27/05/2024 12:00

Rio - Acionista majoritário do futebol do Botafogo, John Textor decidiu vender suas ações no Crystal Palace e tem interesse na compra do Everton. Em entrevista ao jornal inglês "The Athletic", o empresário explicou o motivo das suas movimentações no futebol inglês.

"Eu quero estar envolvido em um clube inglês que ganhe campeonatos, no topo da liga. E isso requer assumir riscos que podem igualmente te levar para o caminho contrário. Não sei se essa estratégia necessariamente é correta para o Palace. Deve haver outras pessoas um pouco mais pacientes que eu, e talvez a impaciência não seja necessariamente boa para o Palace", disse.



De acordo com a publicação, o norte-americano poderá receber uma oferta de até 486 milhões de euros (cerca de R$ 3,1 bilhões) pelas ações do clube inglês. O interesse no Everton acontece, após a negociação do clube de Liverpool com a 777 Partners travar.



O empresário norte-americano é responsável por administrar a Eagle Football, grupo de investimento que tem ações em clubes como Botafogo, Crystal Palace, Lyon e RWD Molenbeek, da Bélgica.