Parreira esteve presente em evento - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 27/05/2024 09:00 | Atualizado 27/05/2024 09:44

Rio - Ídolo do futebol brasileiro, Carlos Alberto Parreira, de 81 anos, está curado do câncer que o atingiu no ano passado, segundo revelou o ex-médico da seleção brasileira, José Luiz Runco. O profissional não foi responsável pelo tratamento do ex-treinador, mas mora no mesmo condomínio e é muito amigo do veterano.

"Ele está curado. Do problema, em si, curado. Agora é recuperar o todo. Ele tá evoluindo. O tratamento foi feito normalmente, dentro dos protocolos dos profissionais. Está voltando à vida normal, saindo", afirmou em entrevista ao portal "UOL".



Parreira compareceu ao evento "Futebol Solidário", no Maracanã, que teve como objetivo juntar donativos para os habitantes do Rio Grande do Sul, que foram atingidos pelas enchentes no estado no mês de maio.

O ex-treinador, que comandou a seleção brasileira nas Copas de 1994 e 2006, sendo campeão no Mundial dos Estados Unidos, fazia tratamento contra o linfoma de Hodgkin. Ele também enfrenta sequelas de quando ficou internado com covid-19.