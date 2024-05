Karoline Lima e Éder Militão travam briga na Justiça - Reprodução/Instagram

Karoline Lima e Éder Militão travam briga na Justiça Reprodução/Instagram

Publicado 24/05/2024 18:03 | Atualizado 24/05/2024 18:11

Rio - Karoline Lima se irritou com Éder Militão, seu ex e pai da sua filha Cecilia, que está movendo um processo contra ela na Justiça alegando que ela está descumprindo acordos. Além disso, ela revelou que o jogador do Real Madrid demitiu a empregada doméstica que ajuda a cuidar da casa e da filha após ela passar uma temporada no Rio de Janeiro, na casa do namorado, o jogador do Flamengo, Léo Pereira.

fotogaleria

"Fale o que quiser sobre mim, invente o que você quiser sobre mim, que a gente vai resolver na Justiça. Mas agora não tem que prejudicar uma pessoa humilde, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que está aqui para ajudar, inclusive num momento que você não está, que é a minha funcionária doméstica. Sabe por quê? Porque essa pessoa que está aqui em casa foi contratada para cuidar da Cecília, cuidar da alimentação, da organização do quarto dela, da limpeza das roupas dela, tudo isso", iniciou ela nos Stories do Instagram nesta sexta-feira (24).

A influenciadora justificou que já que a filha está com ela no Rio de janeiro, a funcionária também foi junto.

"Onde a Cecília estiver, ela vai estar para cuidar da Cecília. Mas essa mesma funcionária acabou de receber uma ligação do contador do pai da Cecília, dizendo que ela estava demitida simplesmente pelo fato de que ela está no Rio de Janeiro. Onde ela deveria estar. Porque a Cecília está aqui. E tem mais. Acontece um monte de merda aqui que eu não falo nada porque, aí meu Deus, a Carol é trouxa. Não é não. É porque eu estava tentando preservar o que ainda resta da imagem dele", continuou ela, que postou a conversa do contador com a funcionária nos Stories.

Karoline revelou que, além da empregada doméstica, Militão parou de pagar R$ 800 mensais para a professora de natação da filha.

"Porque o bonitão falou que a gente estava no Rio de Janeiro, sendo que a própria professora de natação estava acompanhando a gente por aula online. Eu entro na piscina, a Camila entrou na piscina, a Priscila entrou na piscina. E a Cecília continuava normalmente tudo que ela estava para fazer em São Paulo. Ela continuava aqui. E eu não cheguei a demitir e contratar outra porque, teoricamente, a gente ainda não fez a mudança para o Rio de Janeiro", justificou.

'Isso é a maior baixaria'

Kalorine Lima seguiu irritada dizendo que Militão está prejudicando uma pessoa inocente, uma prestadora de serviço, que foi contratada por conta do nosso acordo.

"E assim, sinceramente, isso daí é a maior baixaria que ele pode fazer. Só porque a gente está mudando para o Rio de Janeiro, sendo que todo mundo está continuando as mesmas funções em prol dela que é a maior interessada disso tudo. Agora, é sujo, é baixo e, assim, não tá prejudicando uma pessoa só, que é a minha funcionária do lado, ele tá prejudicando a minha funcionária, a professora de natação, que é 800 reais, que eu acabei de saber também que ela tá sem receber, ela tá sem receber 800 reais porque ele tá com essa birra.", seguiu.

A influenciadora revelou ainda que o acordo feito com Militão previa que ele pagasse todas as despesas da filha diretamente aos prestadores de serviço e ela não recebe nada dele. Ela seguiu repetindo que o contador do ex ligou para sua funcionária dizendo que ela estava dispensada somente pelo fato de ela não estar em São Paulo, já que, a partir do momento que ela saiu da cidade, acabam todas as responsabilidades dele com a Cecília.

"Então quer dizer que se eu for morar na Arábia, se eu for morar em Fortaleza, se eu for morar na Argentina, ele deixa de ser pai da Cecília? E deixa de ter todas as obrigações dele. Não! Não é assim que funciona. E ele vai ter que aceitar que se eu quiser mudar para o Rio de Janeiro, eu mudo amanhã", disse ela, afirmando que já acionou sua amiga e advogada para processar o ex também.

"Eu nunca quis entrar com nenhum tipo de ação, processo, nunca quis pedir nada. Mas agora autorizei a Isabela Garcia (advogada) a entrar com tudo que tiver direito. Eu reneguei, mesmo sendo direito da minha filha para ter paz, e mesmo assim nunca tive. Mas agora a Gabriela já está autorizada".