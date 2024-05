Roque deixa hospital após receber alta - Reprodução / Instagram

Publicado 24/05/2024 17:54

Rio - Gonçalo Roque, de 87 anos, teve alta hospitalar, nesta sexta-feira (24). A mulher dele, Janilda Nogueira, publicou um vídeo do animador de auditório do SBT no carro indo para casa. Ele estava internado no Hospital Santa Elisa, em Jundiaí, em São Paulo, desde o sábado (18) após ser internado às pressas devido ter desmaiado em um restaurante. Os exames apontaram um sangramento intracraniano na parte frontal.

"Gente, estamos indo para casa. Roque está super bem, está 100%. Graças a Deus não precisou operar, agora é só cuidar em casa com o remédio que os médicos receitaram", celebrou Janilda.

Esta não é a primeira vez que Roque é internado após desmaiar. Em outubro do ano passado, o diretor de auditório foi levado ao hospital depois de passar mal em casa. Na época, ele chegou a ir para a UTI e passou por um cateterismo. Roque tem uma válvula na cabeça, desde 2017, por conta de uma hidrocefalia, que permite que o excesso de líquido seja drenado para outra parte do corpo.

