Publicado 24/05/2024 19:52 | Atualizado 24/05/2024 19:53

Rio - Gracyanne Barbosa, 40 anos, compartilhou uma sequência de fotos sensualizando só de maiô à beira da piscina. Um dos cliques chamou ainda mais a atenção: ela aparece de cabeça para baixo e com as pernas abertas, se segurando com as mãos.

"Eu quero o máximo. A última foto faz todo sentido", refletiu ela, nesta sexta-feira (24), sobre uma imagem postada com a seguinte frase: "A vida é curta demais para viver o mínimo das coisas".

"Linda, plena e maravilhosa", elogiou uma seguidora. "Diva", "musa" e "perfeita" foram algumas das mensagens recebidas.

Nos Stories, Gracy pediu dicas de lugares para viajar ao mostrar uma foto dela em Caraíva, na Bahia: "Me indiquem um lugar do Brasil que vocês amam", pediu.