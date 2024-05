Monique Alfradique - Reprodução/Instagram

Publicado 24/05/2024 15:17

Rio - Monique Alfradique comemorou o fato de que recuperou as suas contas nas redes sociais após ter sido hackeada na última terça-feira (21). A atriz falou sobre o assunto e também alertou os seguidores em seu perfil oficial.

“Fiquem atentos ao que vou dizer pra vocês. Façam autenticação de dois fatores, são dados e informações importantes, pessoais. A gente precisa se proteger. Já estou tomando as medidas cabíveis”, disse ela por meio de um vídeo.

A atriz descobriu que suas contas tinham sido invadidas durante uma ligação telefônica. “Quando a ligação caiu e fiquei sem sinal, abri o WhatsApp e tinha sido desconectado. Em seguida, abri o Instagram e me deparei com a mesma mensagem. Fiquei totalmente incomunicável”, contou.

Também contou como conseguiu avisar amigos e familiares sobre o ocorrido. “Por sorte, lembrei da conta do perfil do Beach Life, programa que estou gravando, e consegui falar com minha amiga sobre isso que estava acontecendo”, acrescentou.

“Então, concluímos que eu havia sido hackeada, porque não tive mais acesso a minha conta e começaram a divulgar conteúdos duvidosos, que eu jamais divulgaria”, concluiu a atriz. O trabalho mais recente de Monique Alfradique foi como a Érica de "Elas por Elas".