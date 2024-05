Anitta durante participação no reality ’RuPaul’s Drag Race’ - Reprodução de vídeo

Anitta durante participação no reality ’RuPaul’s Drag Race’Reprodução de vídeo

Publicado 24/05/2024 10:24 | Atualizado 24/05/2024 11:38

Rio - Anitta, de 31 anos, brilhou durante sua participação como jurada convidada do "RuPaul’s Drag Race All Stars", do Paramount+. Durante o reality, a Poderosa deu uma declaração sincerona ao revelar o que busca em um homem ao ser questionada por RuPaul sobre o assunto.

fotogaleria

"Procuro um que receba o mesmo ou mais do que eu, porque eu cansei de sustentar marmanjo", respondeu a cantora. "Boa sorte", declarou a drag queen.

Na atração, Anitta ainda citou Gloria Groove e Pabllo Vittar e comentou o impacto das drag queens no Brasil durante uma roda de conversa. "Minha família, minha mãe, meus pais, são loucos pela Gloria Groove, Pabllo Vittar. No Brasil, drag queens que cantam são comuns. Rola muito. A Pabllo foi a primeira drag queen que teve destaque mesmo. Fizemos músicas juntas. Quando, às vezes, faço shows de Carnaval e convido a Gloria ou a Pabllo até paro de performar...É tão bom".

No X, antigo Twitter, Gloria comentou a emoção de ser lembrada por Anitta: "Que momento! Anitta

mencionando o meu nome e a nossa cultura drag brasileira dentro do programa que ajudou a mudar minha vida. Só a gente sabe o quanto lutamos diariamente pra ver a nossa arte rompendo barreiras. E que honra a nossa viver na mesma geração que você, minha irmã", escreveu.

Confira:

Anitta citando Pabllo Vittar e Glória Groove durante a sua participação no #AllStars9.pic.twitter.com/WZ5bPPyDzp — Anitta Update (@AnittaUpdateR) May 24, 2024