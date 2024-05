Fátima Bernardes - Reprodução / Instagram

"Outro canal [do Youtube] fez críticas à minha chegada na plataforma. Tudo bem, deixa eles. Você acha que eu nunca recebi crítica ao longo da minha carreira? Quer ver só uma coisa que me incomoda? É quando dizem assim: 'a Fátima não gosta de trabalhar'", iniciou."Durante 25 anos, trabalhei no jornalismo diariamente. Depois, por dez anos, eu trabalhei no horário da manhã, e aí ficou essa coisa de fazer graça por eu ter, durante o período da pandemia, no ano de 2020, e depois em 202, realmente me ausentar por questões de saúde. Eu operei um câncer e operei o ombro", continuou.Por fim, a jornalista relembrou o câncer de endométrio que teve em 2020. "E aí o que eu sempre disse é que a partir do momento que eu tive o câncer eu repensei o tempo que eu dedicava da minha vida ao trabalho. Por isso eu não queria mais um dia a dia de compromisso depois de 35 anos de trabalho. É a única coisa que me incomoda. Dizer que eu sou bonita, feia, chata, não ligo".