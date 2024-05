Marcus Buaiz e os dois filhos João Francisco e José Marcus - Reprodução / Instagram

Marcus Buaiz e os dois filhos João Francisco e José MarcusReprodução / Instagram

Publicado 24/05/2024 21:53

Rio - Marcus Buaiz, de 44 anos, postou uma foto em seu Instagram, nesta sexta-feira (24), na qual ele aparece criança e surpreendeu os internautas com a semelhança entre ele e seu filho mais velho, José Marcus, de 12.

fotogaleria

"Três gerações de realizações com muito orgulho! Sou muito grato às nossas histórias de vida, de trabalho honesto e empreendendo com ética. Meu avô , meu pai… referências", escreveu Marcus na legenda do post.Nos comentários, seguidores do empresário reagiram à semelhança com o filho. "Seu filho parece muito com você", disse um usuário. "O primogênito é igual ao pai", afirmou outro. "Muito parecido com seu filho mais velho", observou mais um. "Nossa, o José é a sua cara", acrescentou uma pessoa.Além de José Marcus, o empresário também é pai de João Francisco, de 9 anos, todos frutos do casamento com Wanessa Camargo. Atualmente, Marcus namora a atriz Isis Valverde.