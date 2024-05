Grávida, Viih Tube conta susto após descobrir deslocamento de placenta - Reprodução / Instagram

Publicado 24/05/2024 13:54 | Atualizado 24/05/2024 13:57

Rio - A influenciadora digital e empresária Viih Tube, utilizou os stories do Instagram, nesta sexta-feira (24), para contar que está com deslocamento de placenta, mas que apesar do susto, seu bebê está bem. A gravidinha relatou que sentiu algo estranho durante uma reunião de trabalho, e quando foi ao banheiro, viu que estava com um sangramento.

"E aí eu vivi uma das piores sensações que eu já vivi na minha vida inteira. Eu fico pensando nas mães que passam por isso e no final chegam no hospital e recebem uma notícia muito triste, que foi o meu maior medo", falou influenciadora digital.

Após o susto, foi ao hospital acompanhada de sua mãe e do seu marido Eliezer para fazer exames. Durante a ultrassonografia, ela percebeu que estava tudo bem com o bebê e chorou de alívio. "Na hora que eu vi o coraçãozinho pulsar [na tela], eu desabei", disse. Viih explicou que o motivo do sangramento foi um pequeno deslocamento na placenta. Segundo o médico, não é nada grave, mas mesmo assim será necessário tomar medicação e ficar de repouso.