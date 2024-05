Thelma Assis - Igor Melo

Publicado 24/05/2024 09:13 | Atualizado 24/05/2024 09:23

Rio - A médica e influenciadora digital Thelma Assis utilizou os stories do Instagram, nesta quinta-feira (23), para expor o comentário racista que recebeu sobre o seu cabelo, numa publicação do programa "Encontro", da TV Globo, no X, antigo Twitter.

"Eu nem tenho tuitado muito ultimamente, mas achei importante mostrar para quem fala que as nossas queixas do dia a dia são 'mimimi'. Estou compartilhando informações de saúde e o comentário foi esse aqui. Só mais um dia de luta", disse a apresentadora. Em seguida, compartilhou o print do ataque. "O jeito é expor", concluiu.



O comentário preconceituoso não foi apagado até o momento desta publicação. Usuários das redes sociais mandaram mensagens de apoio para a médica. "Realidade: você tem um tesouro na cabeça, Thelminha! Que cabelo impecável. Não ignorando o comentário racista, mas precisava enaltecer a sua beleza", escreveu um usuário do X. "Sinto muito que você tenha que ler tipo de coisa. Você é maravilhosa", opinou outra pessoa.