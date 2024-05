Após Roland Garros, Rafael Nadal foca nos Jogos Olímpicos de Paris - Alain Jocard / AFP

Publicado 27/05/2024 15:15

Paris - Em sua possível despedida de Roland Garros, o maior vencedor da história do torneio, Rafael Nadal, foi eliminado na estreia pelo alemão Alexander Zverev, por 3 sets a 0 (parciais de 6/3, 7/6 e 6/3), nesta segunda-feira (27). O ex-número 1 do mundo, porém, deixou o futuro em aberto após o duelo.

"É difícil para mim falar, não sei se é a ultima vez que estarei aqui em frente a vocês. Não sei com certeza, mas se foi a última vez, pra mim foi muito especial sentir o amor de todas as pessoas", declarou Nadal.

Outros tenistas fizeram questão de marcar presença: os dois número 1 do mundo, Novak Djokovic e Iga Swiatek, e o número 3, Carlos Alcaraz, estiveram nas arquibancadas para ovacionar o espanhol.

Apesar de revelar que as chances de não retornar a Roland Garros "são grandes", Nadal reforçou que espera estar de volta nas Olimpíadas, que serão disputadas em Paris entre os dias 26 de julho e 11 de agosto.

Por fim, o tenista agradeceu à família, à equipe e valorizou todos os momentos vividos no saibro francês. "As sensações incríveis que senti nessa quadra por toda a minha carreira, todo o sucesso que tive aqui, ganhando tantas vezes (...). Para todas as pessoas aqui presentes, os sentimentos que vocês me proporcionaram aqui são inesquecíveis. Espero vê-los de novo", finalizou.