Carlo Ancelotti - AFP

Carlo AncelottiAFP

Publicado 27/05/2024 14:50

Rio - Um dos principais destaques do Real Madrid na campanha do título do Campeonato Espanhol e também finalista da Liga dos Campeões, Vini Jr., de 23 anos, está cotado para ser eleito o melhor jogador do mundo de 2024. Apesar disso, Carlo Ancelotti, treinador do clube espanhol, e admirador do brasileiro, afirmou que o atacante está mais preocupado com conquistar novamente o principal título de clubes do Velho Continente.

"O trabalho que fizemos com ele foi muito bem feito. Ao grande talento que tem, adicionamos os movimentos sem bola, saber quando jogar por dentro ou por fora. Evoluiu muito. Está mais concentrado em ganhar outra Champions do que em prêmios individuais", disse o italiano.

Em entrevista no último dia 10, o treinador já havia afirmado que o brasileiro tem todas as condições de vencer o prêmio. Porém, Ancelotti fez a ressalva da decisão da Liga dos Campeões e também dos torneios de seleções: Copa América e Eurocopa.



"Creio que Vinicius está indo bem. Falta a final da Champions e logo tem a Copa América, mas creio que está muito próximo. Se terminar bem com a final e também com a Copa América, acredito que pode ganhar (a Bola de Ouro)", afirmou na ocasião.