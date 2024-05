Torcida do Flamengo debocha de Militão: ?O Léo Pereira tá pegando a tua mulher? - Foto: Reprodução

Torcida do Flamengo debocha de Militão: ?O Léo Pereira tá pegando a tua mulher? Foto: Reprodução

Publicado 24/05/2024 20:51 | Atualizado 24/05/2024 22:10

O pau quebrou na tarde desta sexta-feira (24), após Karoline Lima usar suas redes sociais para comentar o processo movido por seu ex-namorado, o jogador Éder Militão, pai de sua filha, Cecília. A web reagiu após a influenciadora detonar Militão e dizer que acionaria sua advogada, para garantir os direitos da filha.



“Eu nunca quis pedir nada, mas agora já autorizei a Gabriela [advogada] a entrar com tudo que tiver direito”, afirmou. A namorada de Léo Pereira explicou que estava reunindo provas para o caso. “Vamos viver. Não tem nada melhor do que deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquila”, disparou.



A loira também desabafou sobre as críticas que recebe online. “Vocês acham que eu tenho vontade de ler esse monte de absurdos que sempre saem sobre mim? [...] Gente me denegrindo, dizendo que eu sou praticamente uma vagabunda”, pontuou, deixando claro que gostaria de resolver tudo na Justiça e não nas redes sociais.



Karoline também revelou que Éder Militão demitiu sua empregada doméstica e parou de pagar a professora de natação de Cecília. “Está prejudicando a própria filha dele”, declarou. Karoline se mostrou determinada a proteger os direitos de Cecília e garantir seu bem-estar, mesmo diante das dificuldades. “A gente vai se resolver na Justiça”, concluiu.

A atitude da influenciadora movimentou as redes sociais. "Habla mesmo Karoline", disparou uma internauta. "Eu quero que ela [Karoline] acabe com a vida dele, pra ver se agora ele para de molecagem", disse outro. "Aula de natação on-line?", questionou o terceiro.

"Eu tava tentando preservar o que ainda resta da imagem dele" - Lima, Karoline 2024.



AQUI ELA ACABOU COM O MILITÃO KKKKKK pic.twitter.com/y7oa3ZSuMk — ɑnɑlu ᶜʳᶠ (@newromantictss) May 24, 2024