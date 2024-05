Millie Bobby Brown e filho do Bon Jovi se casaram em segredo, diz site - Foto: Reprodução

Publicado 24/05/2024 16:31

Millie Bobby Brown, de 20 anos, e Jake Bongiovi, de 22, surpreenderam a todos ao trocarem alianças em uma cerimônia civil secreta no último fim de semana. O casal manteve o evento longe dos holofotes, convidando apenas familiares próximos para a celebração, incluindo Jon Bon Jovi, pai do noivo.



De acordo com o jornal The Sun, uma fonte próxima informou que Millie e Jake "estão planejando uma cerimônia maior nos Estados Unidos, mas se casaram legamente e assinaram a papelada".



Apesar do casamento ter sido longe dos papparazzos, a fonte concedeu detalhes da data especial. "Foi um dia romântico, minimalista e discreto - os dois receberam os familiares mais próximos para dizer seus votos", revelou.



A atriz, conhecida por seu papel em "Stranger Things", e Jake Bongiovi, que é filho do famoso cantor Jon Bon Jovi, têm mantido o relacionamento de forma reservada., A artista revelou detalhes do pedido de noivado em entrevista a Jimmy Fallon, em fevereiro, mas já estava noiva desde abril de 2023.