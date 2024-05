Ana Hickmann com o marido, Alexandre Correa - Reprodução

Ana Hickmann com o marido, Alexandre CorreaReprodução

Publicado 24/05/2024 15:38

A Justiça de São Paulo confirmou o divórcio entre Ana Hickmann e Alexandre Correa, encerrando oficialmente a união de mais de duas décadas. A separação foi decretada nesta quinta-feira (23), com base na Lei Maria da Penha, e corre sob segredo de Justiça.

Ana Hickmann entrou com o pedido de divórcio há mais de seis meses atrás, em novembro do ano passado, quando denunciou o ex-marido por agressão. Além do término do casamento, a Justiça também acatou um pedido da apresentadora que impede o empresário de fazer comentários públicos sobre o caso, garantindo mais privacidade para a apresentadora.



Outro ponto decidido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo foi a dispensa do pagamento de pensão solicitada pelo ex-companheiro. O valor de R$ 42 mil mensais foi considerado injustificado pela corte, que negou a solicitação, aliviando a famosa.



Apesar da oficialização do divórcio, a partilha dos bens do casal ainda permanece pendente. A união de Ana Hickmann e Alexandre Correa foi firmada sob comunhão de bens desde 1998. Ou seja, a divisão dos patrimônios acumulados ao longo dos anos ainda deverá ser resolvida judicialmente.[

Juntos, o ex-casal um filho, Alezinho, de 10 anos. No momento, a apresentadora vive um relacionamento com o chef Edu Guedes. Já o ex-marido não assumiu nenhuma relação publicamente.