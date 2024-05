Alexandre Correa e Ana Hickmann - Reprodução / Instagram

Publicado 24/05/2024 20:17

Ana Hickmann está oficialmente divorciada de Alexandre Correa, conforme decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo desta quinta-feira (23). Além de conceder o divórcio, a Justiça negou o pedido do empresário para receber uma pensão mensal exorbitante da apresentadora.

O empresário havia solicitado que a ex-parceira pagasse R$ 42 mil mensais para cobrir suas despesas diárias, alegando estar afastado das empresas da família desde o início do processo. No entanto, a Justiça não viu justificativa para a compensação financeira e indeferiu a solicitação.

Além disso, a loira obteve outra vitória judicial ao garantir que o ex-marido fosse proibido de falar publicamente sobre o caso. A decisão estipula uma multa de R$ 5 mil caso ele desrespeite a ordem, protegendo assim a apresentadora de possíveis difamações.

Com o divórcio oficializado e as decisões judiciais a seu favor, Ana Hickmann agora aguarda a definição sobre a partilha dos bens do ex-casal. Juntos desde 1998, eles construíram diversas marcas e empresas, e a divisão ainda será determinada nas próximas semanas pela Justiça.