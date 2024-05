Voltaram? Bruna Biancardi assiste jogo de Neymar na Arábia Saudita - Foto: Reprodução

Voltaram? Bruna Biancardi assiste jogo de Neymar na Arábia SauditaFoto: Reprodução

Publicado 24/05/2024 16:59 | Atualizado 24/05/2024 18:12

O jogador Neymar Jr e a influenciadora Bruna Biancardi reforçaram sua relação amigável ao serem vistos juntos novamente. Durante o jogo do Al-Hilal, na Arábia Saudita, a modelo compareceu ao estádio na companhia da filha do ex-casal, Mavie.



A presença de Bruna ao lado de Neymar chamou a atenção da imprensa e reforçou as especulações sobre uma possível reconciliação. Nas últimas semanas, o ex-casal tem sido visto em momentos próximos, inclusive passando dias juntos antes de irem ao Festival de Cannes.



Neymar Jr e Bruna Biancardi surpreenderam ao comparecerem juntos a um evento na Arábia Saudita. Chegando no mesmo carro, os dois foram flagrados posando para fotos e assistindo a uma luta de boxe lado a lado.

Aliás, recentemente, Bruna teria presenteado Neymar com uma pintura especial, retratando uma foto do ex-casal com a filha Mavie quando ela ainda era recém-nascida.