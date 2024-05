Kelly Rolawnd fala sobre racismo sofrido em Cannes: ?Tenho um limite? - Foto: Reprodução

Publicado 24/05/2024 13:02 | Atualizado 24/05/2024 14:26

A polêmica envolvendo Kelly Rowland no Festival de Cannes continua reverberando nas redes sociais. Após o vídeo da artista discutindo com uma segurança do evento viralizar na web, a cantora resolveu abrir o jogo sobre o incidente que ocorreu durante o tapete vermelho. A famosa abordou a situação como um caso de racismo.



Durante uma entrevista recente para a Associated Press, Kelly foi direta ao comentar o ocorrido, sem papas na língua. "A mulher [segurança] sabe o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu e tenho um limite e respeito-o e ponto final", disparou a ex-Destiny Child, evidenciando sua posição firme sobre o racismo.



A cantora também trouxe à tona a questão do tratamento diferenciado que outras artistas receberam, diferente dela. "Tinham outras mulheres que estavam no tapete, que eram diferentes e não se pareciam comigo, e elas não foram repreendidas, não foram empurradas, nem solicitaram que elas saíssem de lá”, revelou.