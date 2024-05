Nattan distrai Henrique e Juliano e 'sequestra' vaca premiada da dupla - Foto: Reprodução

Publicado 24/05/2024 09:54

No início da semana, o cantor Nattan foi surpreendido ao descobrir que seus cães haviam sido 'sequestrados' em uma brincadeira pelos amigosHenrique e Juliano. Determinado a dar o troco, o cantor armou um plano ousado: além de recuperar seus bichinhos, ele tentou levar uma das vacas mais valiosas da dupla sertaneja.



Nas redes sociais, Nattan contou que esteve na fazenda dos artistas para celebrar o aniversário de Henrique. Como presente, ele levou um filhote da mesma raça dos seus cães ‘sequestrados’ para os filhos do cantor. Claro, se tratava de um esforço para que eles não sentissem falta dos animais depois que o artista os levasse embora. Um gesto fofo, mas, supostamente, com segundas intenções.



O filhote serviu como distração para o "verdadeiro plano de Nattan". Em um vídeo hilário, ele mostrou sua tentativa de levar uma das vacas premiadas da fazenda: "Essa é a mais valiosa dele, é a Linda", disse o artista enquanto tentava, sem sucesso, colocar o animal em seu jatinho. A cena gerou risadas tanto dos cantores quanto dos seguidores.



Para quem não sabe, a trama do 'sequestro' dos animais teve início quando Henrique e Juliano, após uma festa na casa de Nattan, decidiram levar seus cães para Tocantins enquanto o anfitrião dormia. Agora, o cantor já recuperou os "filhos".