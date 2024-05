João Guilherme e Bruna Marquezine - Foto: Reprodução

Publicado 24/05/2024 08:40 | Atualizado 24/05/2024 08:45

Bruna Marquezine e João Guilherme agitaram a noite carioca na última quinta-feira (23) durante o sorteio do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. O reencontro dos atores, que já havia rendido rumores de romance no início do ano, reacendeu as especulações sobre um possível relacionamento.



Questionada por um repórter sobre o suposto affair, afiada, Bruna desconversou: "Eu sei que você tem que perguntar, mas você também sabe que eu não vou te falar, né?", disparou a atriz. A famosa já havia demonstrado sua aversão a falar sobre sua vida pessoal em entrevistas anteriores e preferiu encerrar o assunto.



Apesar de não confirmar nem negar o romance, a famosa fez questão de demonstrar seu amor pelo carnaval: "Eu amo Carnaval, só não mais que festa de São João", disse a artista.



Vale lembrar que, em janeiro deste ano, Bruna Marquezine e João Guilherme foram flagrados juntos em Fernando de Noronha, abraçados, quando ela usava uma blusa estilo baby tee que teria sido dada pelo ator. Desde então, os dois têm sido vistos com frequência, alimentando os rumores de um possível relacionamento.



A última vez que eles foram flagrados em clima de romance foi na última quarta-feira (22/5), na festa da apresentadora Maísa, em São Paulo. Na ocasião, eles teriam trocado confidências e carícias em público.