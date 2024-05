Maya Massafera surge deslumbrante em Cannes - Reprodução / Instagram

Publicado 23/05/2024 18:33

Maya Massafera abriu o coração sobre algumas das dificuldades desde que iniciou sua transição de gênero. Apesar de estar feliz, a influencer revelou que enfrenta crises de disforia. Agora, ela compartilhou um álbum de fotos de momentos antes de enfrentar um desses episódios e se isolar no Festival de Cinema de Cannes.



Em seu perfil no Instagram, Maya publicou os registros da superprodução que preparou para participar do evento. Para a ocasião, a influenciadora digital mostrou que elegeu um vestido branco com transparência, recortes e babados, de uma grife britânica.



Maya contou que guardou o modelo para um evento importante, tal qual o festival. “Fiquei doida com esse vestido do Alexander McQueen quando vi a Gigi Hadid usando. Achei o vestido e guardei para uma ocasião especial. Ia usar no jantar da minha melhor amiga agora em Cannes”, revelou.



No entanto, Maya não conseguiu comparecer na ocasião após enfrentar uma crise. “Bom, já sabem né? Mas a foto tá belíssima, postando mesmo assim”, brincou. Nos stories, a influencer mencionou o episódio: “Nesse ‘dia especial’, mal sabia eu que não conseguiria sair. Bom, a foto tá pronta!”, lamentou.