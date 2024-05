Nany People -

Publicado 23/05/2024 14:38 | Atualizado 23/05/2024 16:45

Na pré-estreia do filme "De Repente, Miss", Nany People protagonizou um momento tenso ao ser interrompida durante uma entrevista. A atriz conversava com o repórter Paulo Gonçalves, da RTN TV, quando uma pessoa da produção insistiu para que ela acelerasse o papo. Irritada, a famosa não hesitou em dar uma resposta certeira.

A interrupção teria sido feita por um membro da produção do evento, que tentou apressar Nany People para que a entrevista fosse concluída rapidamente. A reação da atriz foi imediata e contundente. "Eu estou numa entrevista, meu amor. Você escolhe o que você quer da vida, car*lh*", gritou ela.

Antes de retomar a conversa com Paulo Gonçalves, Nany voltou a direcionar suas críticas à pessoa que a abordou. "Não se faz isso. Se eu estou dando a entrevista, como é que você interrompe? Que isso? Chamou, espera, p*rr*!", disparou. A atriz continuou a censurar a interrupção, destacando que tal atitude era desrespeitosa e inaceitável.

Nany People concluiu seu desabafo com uma reflexão sobre respeito e limites: "As pessoas fazem com a gente o que a gente deixa. Senão, como fica? Fantoche! Aí sabe o que você faz, não fala mais com ninguém", refletiu ela. O episódio repercutiu nas redes sociais.