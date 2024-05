Jade Picon - Foto: Reprodução

Jade PiconFoto: Reprodução

Publicado 23/05/2024 12:47

Os fãs de Jade Picon foram pegos de surpresa ao notar que a influenciadora estaria hospedada na casa de Ruyter, em Los Angeles. A ex-BBB publicou um vídeo de sua rotina de skincare e seguidores identificaram a mansão do influenciador ao fundo. No entanto, a amizade entre os dois não foi bem recebida pelos admiradores da empresária.



Ruyter também compartilhou um vídeo de uma semana especial com amigos, onde Jade Picon aparece em um trecho. A maioria dos internautas ficou surpresa com a nova amizade e muitos criticaram o produtor de conteúdo. “Do nada ela tá se misturando com uma galera que definitivamente não é o perfil dela”, comentou uma usuária.



Nas redes sociais, a repercussão foi imediata, com pessoas opinando sobre a inusitada aproximação entre a ex de João Guilherme e o influencer. “Estranho seria a Jade ter amizade comigo, agora esses ricos tudo se conhece”, brincou uma seguidora. Outros foram mais duros nas críticas, questionando a verdadeira origem da fortuna de Ruyter.



“Pra mim a fama e o dinheiro desse Ruyter é um completo mistério”, disse uma seguidora. Outro comentário mais ácido afirmou: “Esse boy é fim de carreira”. Dúvidas sobre a identidade do novo amigo da famosa também surgiram: “Quem é esse cara, meu Deus do céu (risos)”, perguntou uma fã.

Vale destacar que Jade Picon teria viajado a Los Angeles para fazer um curso de atuação.