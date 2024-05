Luana Piovani - Reprodução/Instagram

Luana PiovaniReprodução/Instagram

Publicado 23/05/2024 11:17 | Atualizado 23/05/2024 12:45

Luana Piovani sempre surpreende os fãs com suas declarações nada previsíveis e agora a atriz fez uma revelação inusitada. A ex-mulher de Pedro Scooby revelou que não abre mão de fumar um baseado assim que levanta da cama. Na verdade, a loira recorre à maconha antes de acordar seus filhos.



"A primeira coisa que eu faço quando acordo é fumar um baseado, antes de acordar os meus filhos”, revelou a loira. “Eu acordo, antes de acordar os meus filhos, fumo um baseado ou a ponta que ficou ali, e aí eu começo meu dia", revelou Luana Piovani em entrevista à revista Breeza, especializada em cannabis.



Após o ritual matinal, a atriz acorda seus filhos gêmeos, Bem e Liz, de 8 anos, e recorre à erva mais uma vez. "Daí eu vou olhar minha agenda, vejo se aquilo tá combinando com o meu humor do dia. Daí eu vou fazer meu primeiro baseado”, contou ela, já que aquele que fuma pela manhã seria a “ponta” do dia anterior.



Em seguida, a famosa dá continuidade às atividades do dia a dia. “Daí eu vou malhar, vou fazer minha ioga ou vou ler, vou estudar um pouco, e assim vai", explicou. "Eu acho que eu fumo uns dois baseados por dia em épocas normais. Em épocas de 'B.O.' [problemas], eu fumo uns quatro, cinco", confessou.