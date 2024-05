Luísa Sonza - Reprodução/Instagram

Publicado 23/05/2024 09:51

A cantora Luisa Souza fez uma visita ao Rio Grande do Sul para conferir de perto a situação das áreas afetadas no estado. Em suas redes sociais, ela compartilhou a experiência de visitar abrigos e locais de doação e arrecadação. Por meio de um relato emocionante, a cantora reforçou o compromisso com a causa.



"Precisava ver pessoalmente tudo que está acontecendo e tudo que estamos fazendo pelo Rio Grande do Sul", começou Luísa Sonza. "Vi uma destruição que nunca tinha visto antes, é devastador pra qualquer gaúcho e brasileiro. Ao mesmo tempo, vi um povo aguerrido, forte, que não foge à luta, que ainda tem força pra reerguer tudo mesmo com lágrima no olho", afirmou.



Apesar do trabalho já realizado, Luisa enfatizou que ainda há muito a ser feito. "É um caminho longo, corremos o risco de novos alagamentos, peço aqui pra que não esqueçam das pessoas e dos animais que estão lá, muitos ainda ilhados e em condições precárias. Temos um imenso trabalho pela frente", apontou.



A famosa agradeceu a todos que estão se voluntariado para mudar o destino de sua terra natal e mandou um recado especial: “Aos gaúchos, digo que iremos sair dessa ainda mais fortes. Mostraremos pra quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. Pra todos os atingidos, todo meu amor e trabalho pra ajudar a reconstruir a vida e dignidade de cada um”, declarou.