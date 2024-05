Victor e Leo Chaves - Reprodução

Publicado 22/05/2024 20:21 | Atualizado 22/05/2024 20:22

A dupla sertaneja Victor e Léo teve mais um show cancelado, desta vez na capital cearense, Fortaleza. A apresentação, que faria parte das festividades juninas da cidade, foi retirada da programação após a polêmica em torno da condenação de Victor Chaves por agressão à mulher.



A decisão do prefeito José Sarto teria sido tomada após pressão da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores de Fortaleza. "Determinei a substituição da dupla Victor e Leo em nosso São João. Mesmo que os cachês dos artistas sejam pagos por patrocinadores, trata-se de um evento público, e cabe à prefeitura essa decisão”, afirmou o político.



A decisão da prefeitura por cancelar o show repercutiu nas redes sociais. “Que ótimo, porque aqui na minha cidade teve gente que foi pra ver o show deles!”, lamentou uma internauta. “O triste é que o Victor acaba levando o Léo junto pro buraco”, ponderou outro. “Como pode uma pessoa cantar sobre amor e depois chegar em casa e espancar a mulher?”, questionou mais uma.



O cancelamento do show em Fortaleza é mais um capítulo conturbado para a dupla devido ao suposto comportamento de Victor Chaves. O cantor responde a um processo de violência doméstica movido por sua atual companheira, Poliana Bagatini. Ela o acusa de tê-la agredido física e psicologicamente quando ainda estava grávida do segundo filho do casal.