Mel Maia - Reprodução

Mel MaiaReprodução

Publicado 22/05/2024 19:19 | Atualizado 22/05/2024 19:29

Mel Maia surpreendeu seus seguidores ao mostrar suas habilidades incomuns na esteira. Nesta quarta-feira (22), a atriz gravou um vídeo praticando no aparelho enquanto usava salto alto e fazia movimentos de dança vogue com os braços. Mais cedo, a artista também caiu no choro e desabafou nas redes sociais.



Com graça e confiança, Mel Maia divertiu seus fãs enquanto dançava e caminhava na esteira ao mesmo tempo. Se não bastasse a sincronia, a influenciadora optou por um salto agulha, que aparenta ser de no mínimo 10 centímetros de altura.