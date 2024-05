A cantora IZA - Reprodução/Instagram

Publicado 22/05/2024 18:43 | Atualizado 22/05/2024 18:47

Iza arrancou risadas de seus seguidores ao participar de uma trend que mostra como está sendo sua gravidez. Nas redes sociais, nesta quarta-feira (22), a cantora apareceu tirando vários cochilos enquanto realizava tarefas domésticas, como passar o aspirador e dobrar roupas.



"Aproveitando pra dormir agora, né?", escreveu a artista na legenda, recebendo uma onda de comentários engraçados dos fãs. "A mãe não está tão ON, a mãe está sonolenta", brincou uma seguidora. "Posso falar? Só piora", respondeu a atriz Pathy Dejesus. "Bem assim mesmo (risos)", concordou uma terceira fã. "É um sono surreal (risos)", destacou mais uma.



Além do sono, Iza compartilhou que tem enfrentado lapsos de memória durante a gestação. "Gente, por que a gravidez faz isso com o ser humano? Eu falei [que é] sexta-feira no meu post e ninguém me falou nada. Hoje é claramente terça", reclamou a artista. "O pior não é isso, o pior é isso aqui", disse ela apontando para o namorado, Yuri Lima. "Eu estou grávido também", respondeu ele, aos risos.



"Você podia ter avisado. Estava lá atrás todo concordando", reclamou a cantora com o namorado. Ele admitiu: "Para mim, hoje é domingo", e Iza completou: "Hoje está com cara de domingo, né? É que a gente fez churrasco hoje", concluiu a famosa.



A cantora anunciou recentemente o nome da bebê, que será Nala, em homenagem à personagem que Iza dublou no live-action de "O Rei Leão". O chá revelação, realizado de forma íntima, aconteceu no dia 13 de maio, e Iza compartilhou os detalhes com seus fãs nas redes sociais.