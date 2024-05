Milionária do 'Domingão' compra imóvel de luxo em Salvador - Foto: Reprodução

Publicado 22/05/2024 15:19 | Atualizado 22/05/2024 15:23

A pernambucana Jullie Dutra, primeira vencedora do quadro “Quem quer ser um milionário?” do programa "Domingão com Huck", realizou um grande sonho. A recém milionária agora tem um apartamento de luxo para chamar de seu em Salvador, Bahia. Conforme relato, ela já sonhava em comprar o imóvel antes mesmo de conquistar o prêmio.



De acordo com entrevista ao portal iBahia, ela já morava no imóvel antes de ganhar o prêmio e sempre sonhou em comprá-lo. "Palavra tem poder. Desde que eu cheguei aqui em Salvador eu falei que iria comprar esse apartamento que eu estou. Eu dizia o tempo todo ao dono, mas não sabia nem como”, confessou.



Outra revelação interessante é que ela não precisou mexer no prêmio para realizar o sonho. Na verdade, Jullie deu entrada no imóvel e financiou o restante. "Com o meu trabalho eu consigo quitar ele em três anos, a minha meta é essa. Eu tenho uma carta consórcio e quero comprar um outro imóvel logo em breve, talvez em outro estado para gerar renda e manter meu capital", contou.



O imóvel, de 100 m², conta com três quartos, sendo um suíte, três banheiros, sala, varanda gourmet e área de lazer completa. "Eu comecei a refletir e Salvador é o local que eu escolhi para passar o resto da vida. Eu tenho uma conexão com essa cidade, não sei nem explicar. Aqui eu me sinto acolhida, emana energias positivas para mim", refletiu a milionária.