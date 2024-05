Marido de cantora gospel é preso nos EUA por abusar de menor - Foto: Reprodução

Publicado 22/05/2024 11:10 | Atualizado 22/05/2024 11:28

Marcus Grubert, marido da cantora gospel Heloísa Rosa, foi preso nesta terça-feira (21) em Orlando, nos Estados Unidos. Ele enfrenta acusações graves de abuso sexual contra uma criança, fato que chocou a comunidade local e os seguidores de sua esposa. O caso foi destaque no programa Encontro desta quarta-feira (22).

Durante o programa, Patrícia Poeta entrevistou a mãe da vítima, que relatou a proximidade entre sua filha e a do casal. "As crianças eram muito amigas, muito próximas. Na ocasião, ela [ a cantora] insistiu muito, dizendo que a criança dela estava muito sozinha e que gostava de estar com a minha filha", iniciou. Para quem não sabe, Heloisa Rosa e Marcus Grubert possuem dois filhos, Joshua e Anne.



“Naquela noite, achei que não teria problema. Quando cheguei, notei que ela estava bem tensa, nervosa, mas não achei que poderia ser isso", explicou a mãe da criança. Patrícia então questionou o que a menina disse ao encontrar os pais. "Ela relatou que algo de estranho tinha acontecido, mas não posso relatar detalhes porque o caso ainda segue em segredo de Justiça", revelou.



A notícia da prisão de Marcus Grubert foi recebida com alívio pela Hope and Justice Foundation, dirigida por Anna Alves-Lazaro. "A Justiça sendo feita! Marcus Grubert acaba de ser preso por estupro de vulnerável! Há um ano, a Hope & Justice Foundation vem lutando ao lado da família da vítima para garantir que a justiça fosse feita neste caso", declarou a fundação em seu perfil no Instagram.