O cantor Luan Pereira está passando por uma situação inusitada após mudar o visual e tirar a barba. O cantor usou suas redes sociais para contar que foi barrado de entrar no condomínio onde mora por não ser reconhecido pelo sistema de segurança facial. O famoso reclamou da situação, visivelmente incomodado.



Nesta terça-feira (21), ele desabafou: "Estou com um sério problema, tô tentando colocar minha cara aqui [no reconhecimento facial] e não reconhece. Estou tentando entrar no meu condomínio e não consigo mais, nada a ver, nem mudou tanto para falar a verdade", relatou Luan em um vídeo publicado em seus stories do Instagram.



Nas imagens, o cantor surgiu frustrado com a situação, enquanto espera para conseguir entrar no condomínio. Sem ter outra alternativa, o dono do hit "Dentro da Hilux!" precisou chamar um segurança e explicar que não estava conseguindo entrar por estar sem a barba.