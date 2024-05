Maiara vira garrafa em show e preocupa suposto affair: 'Não esquece' - Foto: Reprodução

Maiara vira garrafa em show e preocupa suposto affair: 'Não esquece'Foto: Reprodução

Publicado 21/05/2024 20:37

Maiara e Maraisa, uma das duplas sertanejas mais queridas do Brasil, agitaram o público de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no último fim de semana. Mas quem roubou a cena foi Maiara, que virou garrafa de bebida durante o show e preocupou o suposto affair, o cantor Hugo, da dupla Hugo e Guilherme.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que Maiara aparece "altinha" no palco, enquanto Maraisa e Hugo e Guilherme cantavam. A artista se divertia ao som da música, até que o cantor, apontado como novo namorado da famosa, interveio.

"Cês tão num show, não esquece não", alertou Hugo, enquanto Maiara e Guilherme se divertiam no palco. O vídeo logo viralizou na web e gerou diversos comentários, com muitos fãs se preocupando com o estado de saúde da cantora.

Vale lembrar que já faz algum tempo que circulam rumores de um romance entre Maiara e Hugo. A cantora alimentou as especulações ao publicar uma foto com o artista em clima de romance. "Em determinados momentos da minha vida Deus se faz presente e quebranta meu coração, minha alma, meu corpo… e me faz entender que eu sou só a elegida pra cumprir o seu maior papel que é levar amor", escreveu ela