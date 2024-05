Emily Garcia boqueia seguidora que sonhou com seu namorado: 'Peste' - Foto: Reprodução

Emily Garcia boqueia seguidora que sonhou com seu namorado: 'Peste'Foto: Reprodução

Publicado 21/05/2024 19:50 | Atualizado 21/05/2024 20:07

A ex-BBB Emily Garcia não gostou nada de uma mensagem ousada que recebeu de uma internauta em relação ao seu namorado, o influencer Victor Igoh. A seguidora revelou ter sonhado com o influencer e que o mesmo teria uma "pegada da peste".



A influenciadora compartilhou um print da conversa em seus stories do Instagram. "Emily sonhei que ficava com teu boy", contou a internauta pelo Direct, sem papas na língua. "No sonho ele tinha uma pegada da peste, tá doido (risos) com todo respeito claro", enfatizou.



Emily não se conteve e ofendeu a usuária, antes de bloqueá-la. "Bloqueada. Fia da peste", criticou a influenciadora.



Nas redes sociais, a atitude de Emily gerou polêmica, com alguns internautas criticando a postura da influencer e outros detonando a seguidora. "‘Com todo respeito’ diz fulana, sendo desrespeitosa", apontou um seguidor. "Essa Emily se trata? Pq ela precisa!", afirmou outra.



Entre as reações, houve também quem questionasse a fidelidade de Victor Igoh. "Ela jura que ele é fiel né" ironizou uma seguidora. "Toma corno até no sonho, imagina na vida real", escreveu mais um aos risos.

Emily Garcia boqueia seguidora que sonhou com seu namorado: 'Peste' Foto: Reprodução