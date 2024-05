Silvia Abravanel, Silvio Santos e Patrícia Abravanel juntos. - Reprodução / SBT

Silvia Abravanel, Silvio Santos e Patrícia Abravanel juntos.Reprodução / SBT

Publicado 21/05/2024 18:36 | Atualizado 21/05/2024 18:36

Silvia Abravanel, a filha de Silvio Santos, surgiu em uma nova polêmica ao assinar um contrato com a Record TV! Mas a herdeira não pretende trocar de emissora. Na verdade, a apresentadora vai participar do game show "Acerte ou Caia", disputando um prêmio de R$ 300 mil com outros mais de 170 competidores.



De acordo com a colunista Fábia Oliveira do Metrópoles, a atração será apresentada por Tom Cavalcante e as gravações vão começar nesta quarta-feira (22), na Argentina. Vale destacar que o SBT está ciente da participação de Silvia no programa da concorrente e a “liberou” para competir.



A jornalista também informou que o "Acerte ou Caia" contará com diversos famosos. Cantores, ex-BBBs, ex-Fazenda, influencers, atores, atletas, humoristas e muitos outros estarão presentes no elenco.



Ao todo, 176 pessoas vão participar do programa, divididos em 11 por episódio. A cada capítulo da atração, os competidores disputarão o prêmio de R$ 300 mil. O reality show estreia em agosto e será exibido aos domingos, com previsão de término para meados de novembro.