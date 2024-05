Xuxa Meneghel - Reprodução / Instagram

Xuxa MeneghelReprodução / Instagram

Publicado 21/05/2024 12:49

Este colunista descobriu com exclusividade que Xuxa Meneghel, que diferente de outras personalidades que costumam dever na praça, sempre foi correta com sua vida financeira, está levando mais um calote! A famosa assinou um contrato de locação para um imóvel no Rio de Janeiro, mas há tempos não recebe o pagamento e busca reaver a propriedade.

A Rainha dos Baixinhos levou um calote do locatário e não viu a cor do seu dinheiro. Conforme apurado pela coluna, o réu reside no imóvel desde 2014 e começou a atrasar o aluguel a partir de maio de 2021. A propriedade fica localizada em São Conrado - RJ, de frente para a praia, e o contrato determinava o pagamento de R$ 10 mil mensais, ajustados anualmente.

Para resolver a situação, um acordo foi firmado em setembro de 2021, oferecendo desconto e parcelamento da dívida que compreendia três meses de aluguel. Porém, o combinado também foi descumprido e o locatário voltou a atrasar os pagamentos a partir de fevereiro de 2022. A dívida acumulada alcançou R$ 97.469,67, sem contar encargos adicionais.

Após diversas tentativas extrajudiciais de cobrar a dívida sem sucesso, Xuxa não teve outra alternativa senão recorrer à Justiça. A ação visa a rescisão do contrato de locação, a retomada do imóvel e o recebimento dos valores devidos. Segundo a Lei nº 8.245/91, a falta de pagamento justifica a rescisão contratual.