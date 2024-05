Influenciadora trans Vivi do Abafa é agredida no Rio: 'Cheia de dor' - Foto: Reprodução

Publicado 21/05/2024 20:58 | Atualizado 21/05/2024 21:14

A influenciadora “Vivi do Abafa” revelou um episódio de transfobia em seu perfil nas redes sociais. A produtora de conteúdo publicou um vídeo denunciando que sofreu agressão em plena luz do dia. Conforme relato, ela foi atacada por um homem na rua, que também sujou sua roupa com fezes de um cavalo.

Em seus stories do Instagram, Vivi fez um pronunciamento sobre o caso de agressão. “Esse menino se escondeu no mato, aí quando eu estava passando para resolver um negócio pessoal, ele pegou e tacou o cocô de cavalo na minha calça, aí surgiu minha calça, só que eu não tinha visto”, iniciou ela.

A produtora de conteúdo só percebeu o que houve porque alguns meninos riram da situação. “Na hora da raiva eu peguei, fui lá e só deitei a moto dele no chão, não taquei no chão nem nada, porque pelo certo poderia ter tacado no chão e ter feito o que eu quisesse, pelo fato do que ele fez comigo”, ponderou.

Em seguida, a influencer foi atacada pelo homem. “Ele já veio tipo me agredindo, entendeu? E é isso aí, aí tipo, estou deitada. De repouso, não sei por quanto tempo, deu uma fratura no meu pescoço”, contou. Após esclarecer o ocorrido, a influencer agradeceu a todos que estão mandando mensagens de carinho e divulgando o episódio de agressão.