Kelly RowlandFoto: Reprodução

Publicado 21/05/2024 19:01

A cantora Kelly Rowland foi flagrada em uma discussão acalorada com uma segurança no Festival de Cinema de Cannes, nesta terça-feira (21). O registro do momento viralizou nas redes sociais e chamou a atenção dos fãs da artista.



A ex-integrante do grupo Destiny’s Child estava no evento para prestigiar a estreia do filme franco-italiano "Marcello Mio". Porém, ao subir as escadas do tapete vermelho, se envolveu em um bate-boca com a segurança.



Fotos e vídeos que circulam online mostram a cantora gesticulando e apontando o dedo para a profissional, visivelmente irritada. Até o momento, o motivo da discussão não foi revelado e a equipe de Kelly Rowland ainda não se manifestou sobre o ocorrido.



O comportamento da cantora gerou diversos comentários nas redes sociais. “Ela foi educada a princípio e até sorriu, mas a segurança deve ter dito algo que tirou ela do sério. Tanto que ela repete “não fale assim comigo” várias vezes”, apontou uma internauta. “Quando uma mulher negra, coloca dedinho na cara e começa as expressões facias, corra por que deu merda”, brincou outro.