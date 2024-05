Nadine Gonçalves e Bruna Biancardi - Foto: Reprodução

Nadine Gonçalves e Bruna BiancardiFoto: Reprodução

Publicado 21/05/2024 15:21 | Atualizado 21/05/2024 18:38

Nesta segunda-feira (20), Nadine Gonçalves postou uma foto carinhosa com seu neto, Davi Lucca, mas que foi rapidamente ofuscada por uma nova polêmica. Diversos seguidores questionaram por que ela não compartilhava recordações com a neta, Mavie. Diante dos comentários, a mãe de Neymar Jr. preferiu arquivar a postagem e não respondeu às perguntas, alimentando ainda mais as especulações.



Muitos fãs pediram que Nadine devolvesse a foto ao feed, afinal era uma lembrança com seu neto. No entanto, a situação se complicou ainda mais nesta terça-feira (21), quando internautas notaram que a mãe de Neymar ainda não segue Bruna Biancardi, a mãe de Mavie, no Instagram. Em contrapartida, a modelo segue a ex-sogra.



O conflito entre Nadine e Bruna Biancardi vem se arrastando desde abril do ano passado. Na época, Nadine não compareceu ao aniversário de Bruna e também não a parabenizou publicamente pela gravidez. Esses eventos acentuaram as tensões entre as duas, que agora são percebidas pelos seguidores atentos.



A primeira foto de Nadine com sua neta, Mavie, foi compartilhada apenas ao lado de Neymar, o que também chamou atenção. É importante mencionar que Bruna recentemente começou a seguir Nadine, mas a mãe de Neymar ainda não retribuiu o gesto. Esta falta de reciprocidade nas redes sociais continua a alimentar rumores sobre a relação conturbada entre elas.